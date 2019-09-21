بريدة 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساستقطبت الفرق الشعبية والفعاليات الوطنية والألعاب النارية التي انطلقت مساء أمس ابتهاجاً باليوم الوطني للمملكة الـ 89 المواطنين والمقيمين ، وتضمنت احتفالات ضخمة على طريق السلام في مدينة بريدة ضمن فعاليات موسم اليوم الوطني الـ 89 .فالوصلات الفنية أبرز تلك الفعاليات ، كما يستعرض على شاشات بث حي ضخمة مشاركة للزوار بصنع عمل فني على مستوى مناطق المملكة متشكل من صخور مأخوذة من جبال طويق التي تفاعل معها الحضور من المواطنين والمقيمين، وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة.كما شكلت فعالية الألعاب النارية عامل جذب لمرتادي مقر الاحتفال الذين عبروا عن فرحتهم باليوم الوطني ، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة .// انتهى //23:35ت م0224