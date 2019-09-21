عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسحظيت فعاليات الهيئة العامة للترفية المقامة في مدينة عرعر بمناسبة اليوم الوطني لـ"89 " للمملكة باهتمام جيّد من زوارها لليوم الثالث على التوالي.وتنوعت الفعاليات التي اتخذت من شعار "همّة حتى القمّة " عنواناً لها، واختارت لها الهيئة موقعاً مناسباً على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية، إذ اشتملت على عروض متجولة، ومسرح للموسيقي، إلى جانب وصلات للفرقة الشعبية ومعرض للفنون التشكيلية أجواءً ماتعة ومتميزة.من جانبها استعرضت الأسرة المنتجة ورواد الأعمال منتجاتهم بفعاليات "همّة حتى القمّة "، حيث تنوعت المنتجات بين وجبات وحلويات، بالإضافة إلى الملابس والنسيج ومنتجات الألبان والعطورات، ما أسهم في إقبال الزوار من الشباب والعائلات الذين حرصوا على الحصول على وجبات خفيفة يمكن تناولها خلال الاستمتاع بالجولة داخل موقع الفعاليات.وأوضحت مشرفة جناح الأسر المنتجة نعيمة الدهمشي أنّ هيئة الترفيه وفّرت أركاناً خاصة بالأسر المنتجة وهيأتها بكامل الخدمات، ومرافق أخرى خدمية, منوهةً بالحراك الاقتصادي الذي شهده موقع الفعالية، وتثقيف المشاركات بآليات التسويق الإلكتروني، مؤكدة أن الفعاليات أتاحت الفرصة لمشاركة العديد من رواد الأعمال بصورة أشمل وأفضل.// انتهى //23:43ت م0225