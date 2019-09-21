القاهرة 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة وكر بمنطقة المطرية بالعاصمة القاهرة.وأوضحت وزارة الداخلية في بيان مساء اليوم أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني المصري تفيد باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية ويدعى عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكراً لاختبائه وتخزين الأسلحة به تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية.وقالت إنه حال مداهمة القوات للوكر، تم إطلاق نيران تجاه القوات، التي تعاملت معها؛ مما أسفر عن مقتل الإرهابي وإصابة اثنين من رجال الشرطة، موضحة أنه تم العثور بالوكر على عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة، وكذلك سلاح (آر.بي.جي.) وعدد من القذائف له وكميات كبيرة من المواد المتفجرة.//انتهى//23:56ت م0227