فرسان 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واساحتفى أهالي فرسان اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همّة حتى القمّة" ، بحضور محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي ، وذلك بساحة الاحتفالات الشعبية بالمحافظة .وصاحب الاحتفال خيمة الأسرة المنتجة ضمت مختلف المبيعات المتنوعة ، فيما شهد الحفل الذي نظمته بلدية محافظة فرسان بالتعاون مع عدد من الإدارات والمؤسسات عروض الطيران الشراعي ، وقصائد شعرية وطنية وعرضًا فنيًّا وطنيًا بعنوان "المملكة العظمى" .ورفع محافظ فرسان باسمه ونيابة عن أهالي فرسان في كلمته خلال الحفل التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه - وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني ، مؤكدًا أن مناسبة اليوم الوطني محفورة في ذاكرة التاريخ ووجدان المواطن السعودي بما تحقق في مسيرة الخير والنماء من تطور ونمو وعزة وتمكين ، سائلا اللـــَّه تعالى أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .// انتهى //23:56ت م0228