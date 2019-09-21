اليوم الوطني / أهالي فرسان يحتفون بمناسبة اليوم الوطني
السبت 1441/1/22 هـ الموافق 2019/09/21 م واس
فرسان 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس
احتفى أهالي فرسان اليوم ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همّة حتى القمّة" ، بحضور محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي ، وذلك بساحة الاحتفالات الشعبية بالمحافظة .
وصاحب الاحتفال خيمة الأسرة المنتجة ضمت مختلف المبيعات المتنوعة ، فيما شهد الحفل الذي نظمته بلدية محافظة فرسان بالتعاون مع عدد من الإدارات والمؤسسات عروض الطيران الشراعي ، وقصائد شعرية وطنية وعرضًا فنيًّا وطنيًا بعنوان "المملكة العظمى" .
ورفع محافظ فرسان باسمه ونيابة عن أهالي فرسان في كلمته خلال الحفل التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه - وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني ، مؤكدًا أن مناسبة اليوم الوطني محفورة في ذاكرة التاريخ ووجدان المواطن السعودي بما تحقق في مسيرة الخير والنماء من تطور ونمو وعزة وتمكين ، سائلا اللـــَّه تعالى أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .
// انتهى //
23:56ت م
0228