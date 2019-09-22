القاهرة 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسفاز فريق بيراميدز على ضيفه إنبي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، يعتلي بيراميدز صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الإسماعيلي والمقاولون العرب، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة غدا وبعد غد.//انتهى//00:58ت م0229