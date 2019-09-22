عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستفقد مدير شرطة الحدود الشمالية اللواء جعيدان المطيري أمس استعدادات الأجهزة الأمنية ميدانيا في فعاليات اليوم الوطني ال 89 للمملكة من خلال توزيع الدويات الأمنية في كافة مواقع الاحتفالات لحفظ انسيابية الحركة المرورية ونحوها.وأوضحت شرطة الحدود الشمالية جاهزية الأجهزة الأمنية بالاستعداد التام لليوم الوطني في مدينة عرعر .يذكر أن فعاليات اليوم الوطني تستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر في مدينة عرعر على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعرعر لكافة الفئات العمرية.// انتهى //02:01ت م0231