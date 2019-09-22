نيامي 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسمدد مجلس وزراء النيجر، الذي انعقد اليوم برئاسة الرئيس النيجري يوسوفو محمدو، حالة الطوارئ المعلنة في محافظتي تيلابيري وغوتاي، لثلاثة أشهر إضافية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية النيجرية.وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت بالمقاطعتين في ديسمبر من العام الماضي لتمكين السلطات الأمنية و العسكرية من القضاء على الجرائم الإرهابية المتفاقمة في المنطقتين.// انتهى //03:07ت م0234