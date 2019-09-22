عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ"89" من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.‏‎وأوضح رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي أن بلدية طريف هيأت الشوارع وركبت لوحات التهنئة وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التي تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.// انتهى //04:08ت م0237