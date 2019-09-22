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الأحد 1441/1/23 هـ الموافق 2019/09/22 م واس
الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيسي أرمينيا ومالي بذكرى استقلال بلديهما
حسام بن سعود يرعى حفل جامعة الباحة بمناسبة اليوم الوطني.. الأربعاء
أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الحازمي وعلواني
مساعد رئيس الشورى يستقبل السفير البرازيلي
ختام أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة
الجبير: نحمل إيران مسؤولية العمل الإجرامي المتمثل في الهجوم على منشأتي النفط
انطلاق فعاليات "خيرات وطن" في الشرقية.. وفعاليات متنوعة بجدة
مدن المملكة تتزين احتفاءً بيوم الوطن
400 ألف زائر و1085 وظيفة بمهرجان ولي العهد للهجن
وفد مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في الدورة الـ 74 للأمم المتحدة
آل الشيخ: المملكة في عهد الملك سلمان قطعت أشواطاً نحو التنمية
إرهاب طهران.. الردع قادم
الإمارات تحث قطر على الحد من برامج التحريض
نظام البشير باع أصولاً سودانية بـ80 مليار دولار
الجيش اليمني يهاجم الحوثيين في صعدة.. ومصرع قيادي انقلابي بالبيضاء
اعتراض طائرة مسيرة مزودة بقنابل في سورية
مقتل مدنيين في انفجار بأفغانستان
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