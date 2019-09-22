الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسي أرمينيا ومالي بذكرى استقلال بلديهماحسام بن سعود يرعى حفل جامعة الباحة بمناسبة اليوم الوطني.. الأربعاءأمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الحازمي وعلوانيمساعد رئيس الشورى يستقبل السفير البرازيليختام أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافةالجبير: نحمل إيران مسؤولية العمل الإجرامي المتمثل في الهجوم على منشأتي النفطانطلاق فعاليات "خيرات وطن" في الشرقية.. وفعاليات متنوعة بجدةمدن المملكة تتزين احتفاءً بيوم الوطن400 ألف زائر و1085 وظيفة بمهرجان ولي العهد للهجنوفد مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في الدورة الـ 74 للأمم المتحدةآل الشيخ: المملكة في عهد الملك سلمان قطعت أشواطاً نحو التنميةإرهاب طهران.. الردع قادمالإمارات تحث قطر على الحد من برامج التحريضنظام البشير باع أصولاً سودانية بـ80 مليار دولارالجيش اليمني يهاجم الحوثيين في صعدة.. ومصرع قيادي انقلابي بالبيضاءاعتراض طائرة مسيرة مزودة بقنابل في سوريةمقتل مدنيين في انفجار بأفغانستان// يتبع //06:02ت م0003