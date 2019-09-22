وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( إيران زارعة الشرور ): عندما لا تستطيع الحكومات تقديم مصالح شعوبها على جميع أولوياتها فهي حكومات لا تسعى إلا للسلطة والنفوذ والتسلط والاستبداد، بل الصعود على رقاب الفقراء وجرّهم إلى مزالق الهلاك جوعاً وجهلاً وفقراً.دأبت رؤوس الفساد في نظام الملالي منذ ظهور وبائه على سحق الشعب الإيراني وتجهيله وقتله تدريجياً بالفقر المدقع ونشر المخدرات القاتلة بين شبابه.وليس لديهم استشعار باحتياجات المواطنين الذين هم في الأساس سلاح الدول الحقيقي ومن يبنون حضاراتها وسؤددها.من يتابع المشاهد اليومية الداخلية في إيران لا يكاد يرى مشهدا حيويا أكثر مما يرى المشانق التي نصبت لبؤساء الشعب الذي يطمح ليكون كبقية شعوب الأرض.وواصلت : البنى التحتية متهالكة، والعملة ضاربةٌ في الحضيض، والتعليم لا يبرح حوزات أهل العمائم الذين لا يملكون سوى البكاء والعويل واللطم والتشجيع على القتل والإرهاب.بينما تتجاوزها الدويلات الناشئة الصغيرة التي لا تتجاوز أعمارها خمسين سنة، تتجاوزها ببناء إنسانها، ومواكبته لأقرانه من الشعوب المتقدمة، بل إن ملايين من الشعب الإيراني يجوبون بلدان الأرض لاجئين محرومين من بلادهم وخيراتها وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.هذه الحكومة بين كل حكومات الأرض لا تزرع إلا الشرّ وستجنيه شروراً.وختمت :مليشيات قاتلة، ستقتل بعضها يوما ما، زراعة الأفيون والحشيش وانتشار المخدرات، ونقص الوعي، وأفراد المجتمع الذين يقبعون تحت وطأة خط الفقر، والسعي لصناعة الأسلحة المدمرة التي قد تتفجر بين أيدي أطفالها يوما.إيران زارعة الشرور والحقد والكراهية والإرهاب، ستزول لأن الشرور لا تدوم طالما إنسانها يحدوه عقله لينتفض على ما يتسبب فيه نظامها من عرقلةٍ لحياة الإنسان الحقيقية ورغد العيش// يتبع //06:02ت م0004