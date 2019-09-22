وأوضحت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المسؤولية الدولية ): يظن النظام الإيراني أن باستطاعته خداع العالم طوال الوقت وإشغاله بأزمات اقليمية وعالمية متشابكة، فيما يحاول تمرير مخططات خطيرة تقوض استقرار المنطقة وابتزاز العالم لتنفيذ مشروعه التوسعي وأيضا النووي، وكلاهما يمثلان الأساس لسياسته العدوانية ومخططاته الإرهابية التي لاتستثني مصالح العالم الاقتصادية باستهداف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وهو ما ارتكبه بحق دول العالم بجريمة الاعتداء على المنشآت النفطية في المملكة وثبتت أدلة تنفيذها بأسلحة إيرانية.وختمت : لقد حمَّل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران مسؤولية الهجوم التخريبي تجاه منشأتي بقيق وخريص، عاداً ذلك عملاً إجرامياً غير مسبوق لا سيما أنه يستهدف العالم بأجمعه ، فالمستهدف ليس المملكة فحسب بل العالم ، ولذا أدان هذا الاعتداء أكثر من ثمانين دولة وبشدة، ووصفته بأنه هجوم إرهابي وعدواني ، وتواصل المملكة إجراءاتها المتوافقة مع القانون الدولي ، وسط تأييد عالمي واسع ، بالتوازي مع دور التحالف الدولي لحماية امدادات الطاقة ، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في أن يضع حداً للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية الإرهابية التي تهز أمن واستقرار المنطقة، وعلى طهران – كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية- أن تحدد ما إذا كانت ثورة أو دولة تحترم القوانين الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين ، وطالما ظلت على منهج عدواني داعم للإرهاب ، فالعالم لن يترك لها مجالا دون عقوبات.// يتبع //06:02ت م0005