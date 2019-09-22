وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( يوم الوطن.. وحدة أمة ): لليوم الوطني هنا في المملكة مذاقه الخاص، ولونه الخاص، ونكهته الخاصة، هذه ليست مجرد عاطفة نسوقها بدافع حب الوطن وحسب، وإنما لأن اليوم الوطني السعودي يمثل في واقع الأمر الركيزة الأولى لأول وحدة عربية في العصر الحديث، عندما جاء ذلـك الـبطل الـهمام علـى ظهر جواده ليلم شتات هذه الأرض، باسترداد ملك آبائه وأجداده، ومن ثم ليسعى لتوحيد هذه البلاد من الماء إلى الماء، ليأخذ مجتمعاتها من الارتهان إلى اقتصاد الغزو والكمائن إلـى اقتصاد الـدولـة المتمكنة، الـتي تضمن لجميع مواطنيها الأمن والأمان، وتفتح لهم أبواب الحياة الـكريمة، ولـيبسط مظلـة الأمن علـى المقدسات، ويمهد للعالم الإسلامي على امتداد الكرة الأرضية طريقهم إلى الحج والعمرة بأمان دون الحاجة إلى الإيلاف، أو مواجهة المخاطر، لذلك لابد وأن يكون الـيوم الـوطني الـسعودي يوما وطنيا لأبناء هـذه البلاد الذين نقلهم الملك المؤسس - طيب الله ثراه من الفرقة إلـى الاجتماع، ومن التشرذم والتشظي إلى الوحدة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الانشغال بالغزوات المتبادلة إلى الانشغال بالمدارس والعلوم، وباستثمار كنوز الأرض، والبناء وتطوير الـذات، وفي ذات الوقت هو يوم استثنائي لكل أبناء الأمة الذين أنجزت لـهم هـذه الـوحدة المباركة وطنا بمثل هـذا الشموخ، ظل منذ تأسيسه منارة للعروبة والإسلام، وراعيا لقضايا الأمتين، وأمينا على المقدسات،وواصلت : لذلك هو مختلف باختلاف حجم أثره علـى المواطنين والمقيمين، وعلى الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي على هـذه المركزية التي أهلته لأن يكون بلدا وازنا على مستوى العالم، ينظر له المجتمع الدولي على أنه الناطق باسم مليار وثمانمائة مليون مسلم هو من يضم قبلتهم، ويمثلهم وينافح عن حقوقهم.وختمت : من هنا يتبين أن يومنا الوطني الـذي سنحتفي به غدا لا يخصنا وحدنا، مثلما أن جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- لم يكن مجرد زعيم محلي، وإنما هو بحق بصنيعه العظيم أحد أبرز قادة العالم العظام، منذ أن دشن هـذا الصرح الذي بات اليوم إحدى المعادلات الموضوعية لاستقرار الـعالـم، وهذا ما يجعلنا كسعوديين نفخر ببلادنا وقياداتنا وبمنجزنا الحضاري الـذي لا يشبه سواه، والـذي اعتدنا أن نراه كل عام يتراكم نموا كما وكيفا، وصولا إلى عهد ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين، ومهندس رؤيتنا العظيمة التي فرشت طريق مستقبلنا بأنبغ وأنبل المواعيد مع المجد المتجدد، وكل عام والوطن أزهى وأبهى.// يتبع //06:02ت م0007