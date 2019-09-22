طرابلس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود المجلس الرئاسي من أجل تحسين وضع العائلات النازحة فى العديد من مناطق العاصمة والمدن المجاورة.وأشارت الصحف إلى مطالبة المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بـ «اتخاذ موقف قوي ورادع، تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد»، خلال مشاركته يوم الثلاثاء المقبل في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرةً إلى تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محاور خلة الفرجان وصلاح الدين وطريق المطار، ومعسكر اليرموك وسط سقوط قتلى وجرحى ، موضحةً قصف سلاح الجو منطقة جنزور وتاجوراء.ونوهت الصحف إلى بيان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مشيرةً إلى إن ليبيا ضمن 41 بلدًا لا تزال بحاجة لمساعدات غذائية خارجية؛ بسبب استمرار النزاع وضغوط التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة، موضحةً أن النزاعات تعد السبب الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، وتطرقت الصحف إلى تصريحات سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين،وتجديد دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا، ورئيسها مصطفي صنع الله، مؤكدةً أنها «الجهة الشرعية الوحيدة، بموجب قرارات مجلس الأمن لتسويق وتصدير النفط، منوهة إلى المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لهاهى محاولة مرفوضة.وعرجت الصخف على تحذير المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، من «التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة في ليبيا»، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة.// انتهى //08:22ت م0009