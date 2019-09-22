الخرطوم 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد قادة الجبهة الثورية السودانية خلال انطلاق اجتماعاتهم التي تتم برعاية مصرية في منتجع العين السخنة أمس عزمهم على تحقيق السلام الشامل العادل في بلادهم.وأشارت إلى تدمير التحالف العربي أمس، مواقع بينها شبكة اتصالات عسكرية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي عمران وصعدة شمال اليمن.وعرجت على إدانة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً.وأولت اهتماما بتحذير وزارة الصحة الفلسطينية أمس، من مخاطر عزم شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية بسبب الديون المالية.وسلطت الضوء على انقاذ مالطا، أمس ، حوالي 262 مهاجراً من البحر، قبالة سواحها، بحسب ما ذكرت القوات المسلحة في مالطا.// انتهى //09:40ت م0019