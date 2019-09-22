بيروت 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 275 مترا، ولمدة 20 دقيقة.وأشار البيان إلى أنه جرت متابعة موضوع انتهاك الزورق الحربي الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهـى //10:32ت م0027