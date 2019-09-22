جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ؛ الاحتفاء باليوم الوطني علامة فارقة في صفحات التاريخ الذي شهد بطولات وانتصارات وحدت الجزيرة العربية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ.وقال سمو أمير منطقة جازان في كلمة بهذه المناسبة: إن المملكة تعيش عصرا زاهرا ومجدا تليدا وتنعم -بفضل الله عزوجل- ثم بقيادته الحكيمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بحياة كريمة مما يجعل المملكة العربية السعودية تحتل مكانة عالمية مرموقة بين دول العالم وأصبحت من الدول العشرين الأكثر اقتصادا والمؤثرة في العالم".واستعرض سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، جهود ومناقب الملك المؤسس -رحمه الله- المباركة في تأسيس دولة حديثة جمعت مختلف مناطق الجزيرة تحت راية الحق , وسار بها نحو التقدم بكل ثبات وقوة متغلبا على الصعوبات والتحديات إلى أن ثبت أركانها وأعلن توحيدها وبزوغ فجرها.وأكد سموه أن المملكة تسير بخطى واثقة وعلى خطط سليمة لتترجم رؤية العطاء والنماء رؤية المملكة 2030 ، والتحول الوطني 2020 الذي شمل مختلف القطاعات لتحويل جودة الحياة إلى رفاهية تعزز التكامل في الخدمات التي يشهد بها القاصي والداني.وأشار سمو أمير جازان إلى عناية المملكة بالحرمين الشريفين وما نفذته من مشاريع شملت التوسعة العملاقة وتقديم الخدمات المساندة لراحة قاصدي الحرمين لأداء العمرة والحج مما سهل نجاح فريضة الحج بكل يسر وراحة وسهولة بفضل الله ثم بالإمكانيات الضخمة التي سخرتها القيادة لراحة ضيوف الرحمن من دول العالم كافة.وأبرز سموه ما تحضى به منطقة جازان كغيرها من مناطق وطننا العزيز من اهتمام ورعاية كريمة ومشروعات عملاقة شملت شتى مناحي الحياة تأتي في مقدمتها الهيئة الملكية الملكية لجازان التي تضم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومشروع مصفاة جازان , ومحطة الكهرباء البخارية وضاحية الملك عبدالله السكنية ومشاريع اقتصادية وسياحية متعددة تدعم التنمية والتطور من خلال تلبية المتطلبات والاحتياجات الخدمية من مشاريع بنى تحتيه تقوم عليها المنطقة ومحافظاتها .ورفع سمو أمير منطقة جازان في ختام كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان , جازان الشجاعة , وحد الوطن الجنوبي الصامد في وجه الطامعين والمعتدين ، ونيابة عن كل من يقف على هذا الحد الشامخ من رجال الوطن وأبطاله المخلصون اللذين يضحون بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن والمقدسات والدفاع والصد عنه بكل ما يملكون ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب من ثرى ترابه الطاهر ، داعياً الله أن يرحم الشهداء الأبرار , وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة .// انتهى //11:07ت م0031