القاهرة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأدانت جامعة الدول العربية الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة كربلاء العراقية، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن العراق بذل تضحياتٍ هائلة لدحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه.وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تضامنه مع العراق حكومةً وشعبًا في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف.// انتهى //11:17ت م0033