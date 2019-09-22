نجران 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسمه، وباسم أهالي منطقة نجران، عظيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ، وإلى الشعب الأبي الكريم العظيم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: إننا من هنا.. من منطقة نجران، ونحن على حدود وطننا الغالي، نستحضر التاريخ المجيد، الذي صنعه جلالة الملك الموحّد، بتوفيق من الله تعالى، في تأسيس هذا الكيان العظيم، وتوحيد أطرافه وأرجائه تحت راية واحدة، تسمو بـ"لا إله إلى الله محمد رسول الله"، وجمع شمله وشتاته على قلب واحد.. في عمق العروبة، ومهد الإسلام والسلام، وبعد أن واصل أبناء المؤسس العظماء، هذه الملحمة الشماء، نعيش اليوم في دوحة الرفاه والنعماء، في ظل قائدنا، ذي الشكيمة والإباء، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده القوي الأمين، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأضاف سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز : ما بين الأمس واليوم.. على اختلاف الظروف والأحوال.. وتعدد الحوادث والأحداث.. يتجلى الشعب السعودي بموقف واحد ثابت راسخ لا يهتز أبدًا، في التفافة حول ولاة أمره، بمنهج متأصل، من عهد الأجداد إلى الأبناء والأحفاد.وسأل سمو أمير منطقة نجران في ختام كلمته الله أن يحفظ ملكنا، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عزهما، ويحفظ لهذا الوطن شعبه الكريم العظيم، وينصر المرابطين على الحد الجنوبي الذين نذروا أنفسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن، ويرحم الشهداء منهم ويعجّل في شفاء المصابين.//انتهى//11:25ت م0036