الجزائر 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على شروع المحكمة العسكرية غدًا في محاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة.وأشارت إلى ترؤس وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وفد الجزائر في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ال74 في نيويورك، مبينةً أن مسائل الأمن العالمي والتوتر بمنطقة الخليج والتغيرات المناخية تتصدر جدول أعمالها.وواصلت صحف الجزائر رصدها لتطورات الأوضاع في تونس، مخبرة عن تنافس محموم في الانتخابات التشريعية القادمة، في انتظار الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.وأنبأت في متفرقات اخرى، عن محادثات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه الأوروبيين حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتقال عشرات المتظاهرين في صفوف حركة السترات الصفراء في باريس بسبب أعمال الشغب والتخريب.// انتهى //11:30ت م0037