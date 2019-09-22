تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المشهد السياسي في تونس في ضوء حالة الترقب، لنتائج قرارات المحكمة الإدارية بشان الطعون المقدمة من بعض المترشحين للانتخابات للرئاسية التي جرت الأحد الماضي، بالتزامن مع ما تشهده جل المدن التونسية من حملات انتخابية، للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر القادم.ونقلت في الشأن الجزائري إعلان وزير السياحة الجزائري الأسبق عبدالقادر بن قرينة ، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر القادم.وكتبت صحف الأحد، عن تأكيد تركيا عن استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية شمال سوريا، ضد التنظيمات الإرهابية هناك.وأوردت صحف تونس إعلان السُلطات الفرنسية اعتقال العشرات من المتظاهرين، وأطلقت قواتها الأمنية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين التي دعت إليها السترات الصفراء يوم أمس.// انتهى //11:59ت م0043