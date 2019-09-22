الأحساء 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية بلاد يسودها العز والرخاء، وأرضُ مباركة تعلوها راية التوحيد والبناء، تجسدت بين صفحات تاريخها بطولاتُ ونماء، ونقشت على أيامها قصص نستلهم منها الشجاعة والإقدام، لنعيش اليوم احتفاء وطننا الغالي في يوم توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-.وقال سمو محافظ الأحساء " إننا نقف اليوم في شموخ وكبرياء، لنحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانين، رافعين شعار " الهمة حتى القمة" ونسير سوياً نحو تحقيق طموح رؤيتنا لنعانق عنان السماء سعياً لرفع راية بلادنا خفاقة ، وفي يومنا الوطني نعيش فرحة عارمة ليوم الفخر والتوحيد، نسطر فيها ذكريات الفارس القائد، الملك المؤسس، والذي استطاع بفضل الله وتوفيقه، ثم بما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ، إلى الوحدة والتطور والازدهار، وجَمع عقول شعبه على هدف واعد نبيل ، جعلهم يسابقون ظروف الزمان والمكان، ويسعون لإرساء قواعد وأسس راسخة لهذا البنيان الشامخ على هَدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم- ، فتحقق للملك عبدالعزيز -رحمه الله- هدفه النبيل الذي افنى في العمل من أجله سنين عمره و إنفاذ أحكامه لتشمل كافة مناحي الحياة.وأضاف سموه : نشاهد في اليوم الوطني النهضة العملاقة التي عاشتها بلادنا على جميع الأصعدة، حتى أصبحت مملكتنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة، متميزة نظير ما تمتلكه من قيم دينية، وحضارة تاريخية، وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة حتى اصبحت ملاذاً للمسلمين، وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جُل اهتمامها وبذلت كل غالٍ ونفيس في العناية بهما خدمةً للمسلمين.وقال الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء : إننا في هذا اليوم ، نعانق الماضي والحاضر ليرسما تاريخ شعب، وحضارة شعب، مملوء بالتطلعات والانتصارات، عاقدين العزم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنماء وتحقيق الاهداف والتطلعات التي رسمتها قيادتنا الحكيمة مستقبل زاهر يعم أرجاء المملكة ، سائلاً المولى عزو جل أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان ، ويحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة بحفظه ورعايته.// انتهى //12:03ت م0044