مسقط 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأعرب جلالة السلطان قابوس بن سعيد في برقيته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلًا الله تعالى أن يعيد عليه - أيده الله - هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.// انتهى //13:19ت م0092