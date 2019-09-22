الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسهنّأ سفير جمهورية جيبوتي، عميد السلمك الدبلوماسي، ضياء الدين سعيد بامخرمة؛ بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، متمنياً للقيادة والشعب كل خير وتقدم وازدهار.وأكد بامخرمة مكانة المملكة العربية السعودية القيادية في العالم ودورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين وأهمية أمنها واستقراراها على جميع دول العالم، مشيراً إلى حكمة القيادة السعودية في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية التي تواجهها بالحكمة والقوة والثبات .وأشار عميد السلك الدبلوماسي ،إلى ما يتمتع به السلك الدبلوماسي المقيم في المملكة من أمن واستقرار وطمأنينة مشهودة في كنف حكومة وشعب سعودي عربي مسلم كريم وأصيل.ونقل السفير تهاني قيادة جيبوتي إلى القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة ، راجياً الله تعالى أن يعيدها الله سنوات طوال وأرض الحرمين الشريفين عزيزة منتصرة آمنة مطمئنة تحت راية التوحيد الخالدة.// انتهى //13:19ت م0093