الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن احمد المنصوري، باسمه ونيابة عن منسوبي "الهيئة"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة :" إن اليوم الوطني للمملكة مناسبة غالية علينا جميعاً نستنبط منها الدروس والعبر التي حفرتها سيرة المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - الذي استطاع برؤيته أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ، ويشيِّد منطلقاته وثوابته، ويخلف للأجيال ركيزة يستشرف بها ملامح الغد - إن شاء الله - رقياً وتقدماً، في ظل سعي القيادة الحكيمة الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن، ودافع لمواصلة تحقيق المنجزات الضخمة في قطاع النقل الجوي، التي ترسخت مفاهيمها وأرست قاعدة متينة لحاضرٍ زاهر وغدٍ مشرق، في وطن تتواصل فيه مسيرة الإنجاز والخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم.ونوّه المنصوري، بالدعم الذي حظي به قطاع الطيران المدني من حكومة المملكة، لكونه محركًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الوطني، وتأثيره القوي في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها "الهيئة" تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله -، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركائها بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطلعها للمزيد من الازدهار وجعلها متقدمة من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية، والتوسع في تطوير البنية التحتية لتصبح متكاملة الخدمات، بما يضمن مساهمتها في تحقيق "رؤية السعودية 2030".وأكد، سعي "الهيئة" بكل طاقاتها وإمكاناتها لوضع بصمة واضحة في مسيرة قطاع النقل الجوي، وزيادة إسهام القطاع في الناتج الإجمالي الوطني، مشيراً في ذلك إلى ما تشهده من تطور في البنى التحتية، وتزايد فرص الاستثمار، والتوسع في خطط وبرامج "الهيئة".ودعا معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ لهذا البلد أبناءه وبناتهُ الذين يبذلون الغالي والنفيس في كل مكان خدمةً للدين والوطن.// انتهى //13:20ت م0094