الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام وجميع منسوبي طيران الأمن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، ولأفراد الأسرة المالكة وأبناء الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية.وقال آل بسام : 89 عاماً من العطاء والتنمية والتقدم والازدهار في الشأن الإسلامي والسياسي والاقتصادي استطاعت المملكة خلالها أن تحقق كل الطموحات والتوقعات بحنكة قادتها ـ حفظهم الله ـ الذين يسعون دائما إلى تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي وفي المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي الذي مكنها من الاحتفال بذكرى الإنجازات ومسيرة العمل الوطني تجاه السلام في كل بقاع الأرض.وأضاف : المملكة في هذا العهد الزاهر لسلمان الخير والحزم والأمل شهدت تحولات كبيرة ورؤية مستقبلية نيرة توضح نهج القيادة ـ أيدها الله ـ في السير على طريق تثبيت دعائم الاستقرار السياسي وحفظ حدود الوطن وتطوير موارد الاقتصاد بما يحقق للشعب استمرار الحياة الكريمة والأمن الوارف الذي تنعم به منذ تأسيها والمستمد من قيمها النبيلة التي نشأ عليها أبناء هذا الوطن قيادة وشعباً .وأوضح اللواء آل بسام أن أمن الوطن وأمان من يعيش على ثراه حظي باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ووفر له كل السبل، ولعل أمره الكريم بإنشاء جهاز أمن الدولة، هو صورة جلية لذلك ليكون درع الوطن وصمام أمانه واليد الحامية له بعد الله سبحانه وتعالى من الأفكار الهدامة والتنظيمات الإرهابية والمؤامرات الدنيئة التي تسعى إلى ضرب اللحمة الوطنية والتشكيك في مقدرات الوطن ومكتسباته ورجالاته.وسأل قائد عام طيران الأمن الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار ويوفق بلادنا لكل ما فيه خير .// انتهى //13:20ت م0095