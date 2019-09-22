الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي أن اليوم الوطني التاسع والثمانون في تاريخ المملكة العربية السعودية ياتي ليضيف مزيداً من التلاحم والترابط بين القيادة والشعب وترسخ تأسيس هذه الدولة المباركة على يد المؤسس الهمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله - الذي أرسى دعائم هذه الدولة أعزها الله بحنكته وحكمته وجهوده وإيمانه الراسخ بالله عز وجل مع رجالاته ليعيد تأسيس وبناء دولة كريمة ومملكة عز وإباء ليقودها وشعبها إلى بر الأمان.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن نهج البناء والعطاء في المملكة استمر منذ النشأة والتأسيس وحتى العهد الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - الذين يقودون النهضة الحقيقة الكبرى بالمعنى الشامل في هذه الحقبة الزمنية الدقيقة من خلال توالي الإنجازات في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية ليدفعوا بعجلة التنمية والتطور لرفع مكانة المملكة العربية السعودية في جميع المحافل والمجالات خاصة في مجال تطوير الأجهزة العسكرية الدفاعية منها والأمنية لتكون قادرة بإذن الله على حماية مقدرات الدولة ومقدساتها ومكتسباتها ولتواكب التطورات التي تشهدها المملكة في مجالات التنمية المتنوعة والمتعددة.وبين قائد قوات الأمن الخاصة أن النمو والتطور يظهر جلياً من خلال استحداث وزارات وهيئات ومؤسسات حكوميه وإعادة هيكلة وتشكل وبناء أخرى لتواكب متطلبات المرحلة الآنية والمستقبلية للنهوض بهذا الوطن بهمة نحو القمة ، وكذلك بإصرار الدولة رعاها الله على مكافحة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله ومستوياته سعياً منها لإزالة المعوقات لتمضي هذه الدولة المباركة بحزم وعزم لتحقيق الأمن والأمان والرخاء لأبناء هذا الوطن المعطاء .ورفع معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي بهذه المناسبة بإسمه ونيابة عن منسوبي قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة أجمل آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – والشعب السعودي الكريم ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورخائها في ضل قيادتنا الرشيدة ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهم لكل ما فيه خير وازدهار للوطن والمواطن .// انتهى //13:21ت م0096