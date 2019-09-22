الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي, أن مناسبة اليوم الوطني تعزز في الجميع قيم الوحدة والتحفيز لرؤية واعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء للبلاد في شتى المجالات, حيث تمثله رؤية 2030 خارطة طريق لعمل إستراتيجي من شأنه نقل المملكة نحو التنمية الشاملة ورسم ملامح مستقبل يعد بالنماء والبناء ملتزمين بتحقيقها كل حسب تخصصه وطبيعة عمله نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى.وقال معاليه: "يمر بنا اليوم الوطني الـ89 للمملكة بكل فخر واعتزاز حيث تحتفل البلاد بوحدتها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود ورجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله ثم للملك والوطن لبناء دولة عظيمة موحدة تنعم بالرخاء والاستقرار والأمن والأمان, مشيراً إلى أن ما تحقق خلال المدة الماضية منذ تأسيس المملكة إلى يومنا هذا من إنجازات ونهضة تنموية شاملة تتطلب الحرص والاهتمام بمقدرات وطننا الغالي، منوهاً بما تنعم به المملكة من استقرار ونماء وأمن وآمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حغظهما الله- ما يتطلب العمل على مضاعفة الجهود في ذلك.ولفت معالي الفريق أول ركن خالد الحربي النظر إلى ما ينعم به أبناء هذا الوطن من الأمن والاستقرار بما توليه القيادة في الجوانب الأمنية وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وحرصه على أداء الأجهزة الأمنية بشكل متميز ومتقدم للحفاظ على مقدرات الوطن وراحة المواطن والمقيم وأمنهم واستقرارهم.وسأل معاليه في ختام تصريحه الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة التاريخية وبلادنا تنعم بالأمن والنصر والازدهار, وأن ينصر جنود الوطن المخلصين كل في موقعه.// انتهى //13:21ت م0097