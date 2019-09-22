الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ، وإلى الشعب السعودي الكريم ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال معاليه بهذه المناسبة :" نستذكر توحيد أركان هذا الوطن الغالي والتحولات العظيمة التي شهدتها هذه الأرض المباركة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصون حيث تم إرساء العدل وتحقيق الأمن وصون الكرامة على أسس من الكتاب والسنة، وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء ونذرت نفسها في خدمة الإسلام والمسلمين،ورعاية الحرمين الشريفين والقضايا الإنسانية ومد يد العون والمساعدة للشعوب العربية الإسلامية الشقيقة والصديقة لنحيا على أثره حتى يومنا هذا في عزة وفي أمن وعدل صانها وعززها من بعده أبناؤه ملوك هذه البلاد العظيمة – رحمهم الله – حتى عهدنا الحاضر".وأضاف " كما قام ملوك هذه البلاد منذ تأسيسها على بناء دولة قوية على أسس اقتصادية وعلاقات دولية متينة وقوية .. ونشهد هذه الأيام في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نهضة طموحة وفق خطط تنموية لتسمو أمامنا رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي تحمل في طياتها مسيرة من التطور في كافة المجالات وبناء الاقتصاد القوي للدولة الحديثة".وأكد الفريق البلوي أن حرس الحدود يعتز بهذه المناسبة الغالية ليجدد العهد على أداء واجباته في حماية حدود أمن الوطن وحفظ مقدراته مساهماً في ذلك في مسيرة التنمية الحضارية للوطن الغالي.وقال :نستذكر في هذا اليوم العظيم شهدائنا – رحمهم الله – الذين قدموا تضحيات في سبيل الذود عن حياض وطننا الغالي ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.وسأل معالي مدير عام حرس الحدود الله أن يحفظ الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //13:21ت م0098