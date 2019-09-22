الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وعبر معاليه في كلمة بهذه المناسبة عن مشاعر الفخر والعزة والمحبة والإخلاص بهذه المناسبة الغالية الرفيعة لهذا الوطن الذي يمضي بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق – بمشيئة الله تعالى -.ودعا معاليه الله تعالى لأبناء الوطن الأوفياء (شهداء الواجب) بأن يمن عليهم برحمته ومغفرته ورضوانه إزاء ما قدموه لخدمة دينهم ووطنهم، الذين سطروا من خلاله بدمائهم الزكية أنصع الصفحات في ذاكرة الوطن الخالدة.وسأل معالي رئيس أمن الدولة المولى جل في علاه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //13:28ت م0103