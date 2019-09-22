تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسشاركت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) في الاحتفال الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية بتونس أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 من خلال معرض صور يبرز العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وتونس.وضم المعرض أكثر من (50) صورة متنوعة ‏نادرة توثق لمراحل من تاريخ المملكة، إلى جانب عرض مجموعة من الصور التي تجسد عمق العلاقات بين المملكة وتونس.وأثنى الحضور على هذا المعرض وما تضمنه من صور نادرة التقطتها عدسات مصوري وكالة الأنباء السعودية تحيي الذاكرة وتعرف بأمجاد المملكة ، كما توثق لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية من عهد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه - .// انتهى //13:35ت م0106