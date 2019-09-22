جازان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسدشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ البرنامج العلمي التأصيلي المصاحب لفعاليات اليوم الوطني بمنطقة جازان تحت شعار "مبادرات تعزيز قيم المواطنة في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي" الذي تنفذه الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة جازان ويستمر لمدة عشرة أيام، في إطار البرامج الدعوية الموجهة للمحافظات والمراكز والقرى الواقعة على الحد الجنوبي بمنطقة جازان .ويشارك في البرنامج فضيلة مديرعام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وعدد من الدعاة الرسميين بالفرع ، حيث يستهدف البرنامج 41 مسجداً، لمدة عشرة أيام من بعد صلاة العصر و المغرب والعشاء في ستة محافظات حدودية وهي "الطوال والموسم وصامطة والعارضة والداير والحرث الحدودية" .ويقدم فيها الدعاة أكثر من 46 دورة تدريبية وندوة وكلمات وعظية ودروس علمية عن بيان أهمية تعزيز قيم المواطنة وبيان الانجازات الوطنية التي تحققت لهذا البلد المعطاء بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.كما يتضمن البرنامج بيان الحقوق الواجبة على الراعي والرعية وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف والحث على اللحمة والاعتصام والتحذير من التفرق والاختلاف .وبين فضيلة مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي في تصريح له بهذا الشأن أن هذا البرنامج هو مبادرة من ضمن المبادرات الدعوية التي ستنطلق هذا العام مطلع الشهر الجاري بالجولات الدعوية ، مشيراً إلى أن البداية كانت ولله لحمد ناجحة أدى الدعاة خلالها جهوداً مباركة ، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم .وأكد " المدخلي " أن هذه البرامج التي يتم تنفيذها جاءت بتوجيهات مباشرة ودعم منقطع النظير من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائماً على أهمية أن يكون الداعية قريباً من الناس ليعلمهم ما يخفى عليهم من أمور دينهم وفضل مواسم الخير والطاعات وهذا هو الهدف الأسمى من إقامة مثل هذه البرامج الدعوية .// انتهى//14:29ت م0128