أبها 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسجندت أمانة منطقة عسير أكثر من 5 آلاف شخص مدعمين بـ 747 آلية لتجهيز مواقع احتفالات اليوم الوطني الـ 89 بمنطقة عسير.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة باشرت التجهيزات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على التجهيزات والاستعدادات لهذه المناسبة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المدرجة ضمن روزنامة الفعاليات الموزعة على خارطة مدينة أبها الحضرية.وأشار إلى أن الأمانة سخرت أكثر من 5 آلاف من القوى البشرية مدعمين بنحو 747 آلية ومعدة متنوعة وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال أيام الاحتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى الأعمال التي تم الانتهاء منها وشملت تجهيز المواقع العامة وتهيئتها، مثل المنتزهات والحدائق ومواقع الفعاليات ، فيما رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية العاملة والمراقبين، وذلك لتوفير صيانة دورية ومساندة مستمرة على مدار 24 ساعة .// انتهى //14:32ت م0130