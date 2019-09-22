الجبيل 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستقدم فعاليات اليوم الوطني 89 "همة حتى القمة" بمدينة الجبيل الصناعية التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل للزوار تعريفاً لأبرز التحولات التاريخية حول المملكة بالإضافة إلى الشخصيات التي كان لها أثر كبير في الحياة السياسية والاجتماعية بالمملكة .ويعرض مركز الملك عبدالله الحضاري 89 صورة تحكي القيم الوطنية التاريخية للمملكة متمثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، وساعة مكة ،وملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وتطبيق "أبشر"، وقطار المشاعر المقدسة، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى كأس آسيا للمنتخبات.فيما يتوقف الزوار عند ركن "شخصيات من تاريخ الوطن" وهم من قدموا مساهمات كبيرة من أجل رفعة الوطن والمواطنين وجهودهم البارزة في تنمية الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وإعطاء لمحة عن حياتهم العلمية والعملية والمناصب التي تولوها .وقد شهد مسرح الفعاليات حضورا كثيفا من الزوار تفاعلوا مع الأغاني الوطنية وشارك الأطفال في الألعاب والمسابقات الترفيهية .ويأتي تنظيم هذه الفعاليات حرصا من الهيئة الملكية بالجبيل على الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة واستثمار هذه المناسبات في تنمية الحس الوطني وتعزيز والولاء والانتماء للوطن الغالي.// انتهى //14:42ت م0132