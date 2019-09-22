الخُبر 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرسمت العروض الجوية التي نفذتها طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أمس، مجموعة من اللوحات والتشكيلات في سماء محافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89.وشهدت العروض حضورا وتفاعلا كبيراً على كورنيش الخبر، الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية، فيما وثق عدد من الزوار الصور والتفاعلات التي شهدتها العروض.// انتهى //14:45ت م0133