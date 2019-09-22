القدس المحتلة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان العشرات من المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد التلمودية وعبر مجموعات صغيرة، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول "الهيكل المزعوم".على صعيد آخر، تواصل سلطات الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة.// انتهى //14:53ت م0138