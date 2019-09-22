مكة المكرمة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما ننعم به اليوم بحمد الله وفضله من التوحيد والأمن والاستقرار, والرخاء والتقدم والازدهار؛ لهو من فضل الله أولاً, ثم بفضل ما مَنّ الله به علينا من الوحدة والجماعة في مملكتنا الغالية, ومما تجذّر من التلاحم بين أبناء الشعب والقيادة الرشيدة .وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة : لقد أذن الله تعالى لهذه البلاد بالاجتماع بعد الفرقة, والتوحيد بعد الشقاق على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحماته وأنزل على قبره شآبيب الرضوان والمغفرة – فنعمت البلاد والعباد بالخير والبركة والرخاء .وأضاف : بهذا التوحيد وهذه الوحدة أقامت المملكة أصلا متيناً من أصول الدين، وأقرت أعين الموحدين , يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ثم إن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين " , ويقول العلاّمة ابن القيم : " ولُزوم الجماعة مما يُطهِّر القلب من الغِل والغش " فَلْنَحْتَفْ وَلْنَلْتفْ حول الوشيجة الدينية , والآصرة الوطنية التي لا ترسو ولا تَسْتَقِرْ , إلا على أصول وِحْدتنا الإسلامية.وتابع معاليه قائلا : إن من آلاء الله تعالى ما أفاءه جل وعلا على بلادنا الغالية؛ بلاد الحرمين الشريفين - المملكة العربية السعودية من نعم لا تُعد ولا تحصى, وأعظم هذه المنن أن جعلها سبحانه مهبط الوحي , ومنبع الرسالة , وقبلة المسلمين , منها أشرقت أنوار التوحيد و السنة وعمت الأرجاء , وأضاء سناها جميع البقاع و الأنحاء , كما مَنّ عليها - سبحانه – بولاة أمر أفذاذ أماجد نبلاء أماثل كرماء تتابعوا في عقد وضاء ونجابة شماء منذ تأسيسها على يد الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه , فهم أرومة مباركة , وذؤابة سامية سامقة من العقود الدرية أصحاب المناقب العلية والمكرمات الندية إلى هذا العهد الزاهر الخصيب الباهر عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- صاحب الهمة العالية , والنفس المتفانية , والقرارات العظيمة الحازمة والمشروعات العملاقة الجسيمة حيث على كريم يديه تضاعف الخير والنماء والهناء فالدار عامرة والأرض زاهرة والسبل باهرة والسحب ماطرة والأمن منتشر والخير مدرار .ودعا معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد أن يجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء كفاء ما قدما للإسلام والمسلمين ، ومن اهتمام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن يديم في سماء المجد ارتقاءهما ، وأن يسبغ عليهما لباس الصحة والعافية ، وأن يبارك عمرهما وصالح أعمالهما، حفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين – درة الأمصار وشامة الأقطار – من كل سوء ومكروه، وزادها أمناً وإيمانا، وسلاماً واستقراراً وجعلها سخاء رخاءً وحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها ، وسائر بلاد المسلمين .// انتهى //14:56ت م0139