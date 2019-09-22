تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن اليوم الوطني للمملكة هو اليوم الذي توحدت فيه هذه الأرض المباركة تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.واضاف : وإننا في هذا اليوم المشهود نستعيد بالفخر والتقدير كل المنجزات التي تحققت للشعب السعودي، وهي منجزات عظيمة في مختلف المجالات، في التعليم والصحة والإدارة والاقتصاد وحفظ حقوق الإنسان وكرامته في ظل قيادة عادلة حكيمة، تعتز بالإسلام عقيدة وعملا وبروحه الماثلة في سائر مفاصل الحياة الاجتماعية، في هذا البلد العزيز.وسأل السفير السبيعي الله تعالى أن يحفظ المملكة من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان .// انتهى //14:59ت م0140