تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة التهاني الخالصة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو وولي عهده الأمين - حفظهم الله - وللشعب السعودي النبيل، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ويوفق ولاة الأمر لمواصلة مسيرة الرخاء والنماء.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يمثل مناسبة يعتز بها كل مواطن سعودي وكل عربي لأنها تشكل نجاحاً لأول تجربة وحدوية على مستوى الوطن العربي.وأشار إلى أن مصدر السعادة والفخر باليوم الوطني تنّبع من استذكار الدروس والعبر التي صنعت في الماضي هذا الإنجاز الكبير، علاوة على ما تعيشه المملكة حاليًا من نهضة وتطور ونمو ورخاء وفق رؤية تنموية شاملة عبّرت عنها رؤية المملكة 2030 التي سـتُحقق بإذن الله للمملكة المزيد من الرخاء والتطور وبناء الإنسان والقوة مما سيُعزز بإذن الله مكانة المملكة ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال في سياق تصريحه بالاهتمام الذي توليه المملكة حاليًا لتعزيز استثماراتها في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنها استثمارات متنوعة، حققت نجاحات متعددة وقفزات متوالية ما عزز جدواها على المديين المتوسط والبعيد.// انتهى //15:04ت م0142