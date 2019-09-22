الباحة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية أمس, مظاهر احتفال أهالي وزوار منطقة الباحة على طريق الملك سعود بمناسبة اليوم الوطني "89 " للمملكة, بتنيظم من الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "الهمة حتى القمة".وتنوعت الفعاليات لتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وشملت" العرضة الشعبية, والتصوير, والعناصر الفنية, والعروض المتجولة, والمسرح الموسيقي, وشاشة العرض الحي, وورش عمل للأطفال, ومنصة الفنانين, ومتاجر المعروضات, عربات الطعام المتنقلة, والألعاب النارية التي تُضيء سماء مدينة الباحة ابتهاجاً باليوم الوطني ".// انتهى //16:18ت م0167