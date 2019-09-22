تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اريتريا صقر بن سليمان القرشي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال القرشي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة شهدت إصلاحات لكافة أوجه الحياة وأهمها اهتمام مكثف بالاقتصاد، وهانحن اليوم نرى نتائجها ونلمس ثمارها، مشيرًا إلى أن المملكة ، باتت اليوم من أهم المراكز المالية العالمية ونقطة جذب لكل مستثمري العالم والسوق الذي تمني الشركات العالمية النفس بالتواجد فيه ، وشهد الجانب الاقتصادي في هذه الحقبة تطوراً ملموساً وشاملاً على أرفع المستويات.وبين السفير القرشي، أن المملكة العربية السعودية شهدت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، قفزات على كل الأصعدة تميزت بالشمولية والتكامل وبسمات حضارية ومدنية رائدة ، كما أن مما حققته المملكة من انجازات ومشاريع اقتصادية قد لا يتحقق لدول أخرى في عقود .وسأل السفير القرشي المولى عز وجل ان يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتة الحكيمة .// انتهى //16:19ت م0168