لبنان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر اللبنانية الأشد فقراً، حيث تم أمس توزيع 1,050 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة في منطقة “حلبا” في شمال لبنان، استفاد منها 6,300 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.// انتهى //16:27ت م0172