البقاع 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة في بلدة برالياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية، حيث قام المركز بتنفيذ عدة أنشطة خلال الأسبوع الماضي، منها تأمين المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات المنزلية والشخصية للأسر المستهدفة وتوزيع المحروقات ومتابعة المرضى ذوي الحالات المزمنة كالسكري والضغط كما تم تأمين أدوية للمحتاجين وبعض الأجهزة الطبية.ويسعى المركز خلال مشروعه تقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين وتقديم ما يلزم ضمن برنامج خصص لذلك.// انتهى //16:27ت م0173