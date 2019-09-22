الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة .وقال معاليه: نحتفل هذه الأيام بذكرى عزيزة على قلوبنا كشعب وقيادة ففي كل عام تتجدد ذكرى توحيد المملكة ويتجدد معها تفاني شعبها وتلاحمه مما أعطى قوة أعظم لمكانة المملكة بين دول العالم ، مشيراً الى أن حكومة المملكة اتخذت نهج المؤسس - طيب الله ثراه - في التركيز على صنع مستقبل المملكة ومستقبل المواطنين، وقامت بإنشاء ودعم المشاريع التنموية المستدامة على مر العقود وإيجاد فرص العمل وخلق الوظائف أمام أبناء هذا الوطن المعطاء، كما وفرت الدعم الكامل للشباب والشابات من خلال بوابات التعليم وبرامج الابتعاث وامتد الدعم ليفتح آفاق الاستثمار التجاري والريادي أمام الشباب ودعت إلى إنشاء الهيئات المختصة بهذا الجانب كما قدمت دعمها للمبادرات والمشاريع الريادية وأصبحت الإجراءت والأنظمة اكثر تطوراً ومرونة بفعل الاهتمام الجاد والحرص الدائم من قبل ولاة الأمر حفظهم الله.وأضاف الشبل: بأن الحكومة الرشيدة تؤكد وتعول على أهمية تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني والتي تجعلنا نعمل من أجل تعزيز القدرات المحلية في المملكة والتي من أهمها تنمية قدرات شباب وشابات هذا الوطن، اضافةً إلى زيادة المحتوى المحلي ورفع مكانته وتمكين قدرات القطاع الخاص بما يكفل وصول المنتجات والخدمات المحلية لأعلى مستويات الجودة.وفي ختام تصريحه هنأ معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الشعب السعودي باليوم الوطني داعياً الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذا الوطن الغالي بقيادته الحكيمة وشعبه المخلص من كل سوء وأن يديم عليه الأمن والأمان والعزة والمجد.// انتهى //16:28ت م0175