نواكشواط 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في جمهورية موريتانيا الإسلامية، بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.وبدأ أطباء القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة عملهم في اليوم الأول بالمركز الوطني لأمراض القلب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بإجراء 20 عملية قسطرة تداخلية ناجحة للمرضى المصابين الأكثر احتياجًا.وتستهدف الحملة التي تستغرق 8 أيام إجراء 70 عملية قسطرة تداخلية و20 جراحة قلب مفتوح للمرضى والمصابين من الأسر ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج، بهدف التخفيف من آلامهم ورفع المعاناة عنهم.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقَّع مطلع سبتمبر الجاري ثلاث اتفاقيات مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية لتنفيذ مشاريع جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية وأورام الغدة الدرقية بجمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية النيجر والمملكة المغربية للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //16:29ت م0176