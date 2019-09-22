الشمال السوري 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.وجرى توزيع 1,420 سلة غذائية في مخيمات رام بليون والهبيط وفرجك والمشتل والبركة والبردقلي وعدد من المخيمات العشوائية في منطقة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 8,660 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.// انتهى //16:30ت م0177