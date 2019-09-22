جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واساحتفت فرق عمل جيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة "همة حتى القمة", بطريقة تهدف إلى التعريف بطبيعة المملكة الجذابة ونقل الصور الجميلة والحقيقية لصحاري المملكة.وعبرت الفرق الجيولوجية التي ضمت مختصي التعدين ودراسات الكهوف، وجيولوجية البيئة، والجيولوجية البحرية، وقسم المساحة الداعم اللوجستي لمشروعات الهيئة الميدانية في الأماكن الجيولوجية بين الصحاري, عن فرحتها بطريقتها الخاصة بين الكهوف والدحول والمعادن والجبال المنتشرة في مملكتنا.// انتهى //16:30ت م0178