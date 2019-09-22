جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأصدرت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم ، عددها السنوي من مجلة "نور الوطن" في نسختة الثامنة ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار " همّة حتى القمّة " .وتضمن العدد مشاركة ومشاعر منسوبي إمارة المنطقة ومحافظاتها ومختلف الجهات الحكومية ، فيما تصدرت المجلة كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة جازان عادل الزائري ، أن مجلة "نور الوطن" أبرزت في عددها الثامن العديد من المشاريع الاقتصادية والمنجزات العملاقة والنقلة النوعية التي تشهدها منطقة جازان ومحافظاتها .// انتهى //16:33ت م0179