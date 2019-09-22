تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا، بندر محمد الفيفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.واكد الفيفي في تصريح " لوكالة الأنباء السعودية" : أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة غالية على قلوب الجميع يستلهم منها العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيبة الله ثراه ـ ، الذي استطاع بحنكته ونفاذ بصيرته ، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا الوطن المعطاء ويشيد منطلقاته وثوابته .وقال : أنه انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، فقد عملت على تقديم المساعدات في جميع أنحاء العالم على مدى عقود طويلة.وأوضح القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا أن المملكة ومنذ تأسيسها تعتمد على مبادئ وثوابت وضمن أطر رئيسة أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة مع دول العالم.وسأل الفيفي الله عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الرخاء والاستقرار.// انتهى //16:33ت م0180