الحديدة23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي برنامجًا للمياه والإصحاح البيئي يحافظ فيه على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.وجرى خلال المشروع ضخ 273,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، استفاد منه أكثر من 34,000 فرد.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //17:28ت م0192