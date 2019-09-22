حجة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسقدم مركز الجعده الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 823 مستفيدا، وعيادة الباطنية 397 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 32 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 1,051 فردا، وقسم المصابين بالأوبئة 415 مستفيدا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 263 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 53 مستفيدا ،وصرفت الأدوية ل 1,262 فردًا.//انتهى//17:28ت م0193